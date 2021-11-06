Karşıyaka moral arıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Karbel Karaköprü Belediyespor'a evinde 4-1 gibi farklı skorla yenilerek kötü gidişatını sürdüren Karşıyaka, yarın Ankara'da Çankaya Futbol Kulübü deplasmanında moral arayacak. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Karaköprü yenilgisinin ardından forma şansı bulamayan yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden, kaçırdığı penaltı sonrası taraftarın tepkisini çeken Doğukan'ı aynı sezon içinde ikinci kez kadro dışı bırakan Kaf-Kaf, yine yenilerden Alperen'in yanı sıra altyapı patentli Mert, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yı da U19 takımına göndermişti. Lige 12 yeni transferiyle şampiyonluk hedefiyle başlayan ama 10 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu randevu öncesi 11 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 13'üncü sırada bulunuyor. Kaf-Kaf'ın zirveyle arasında 14 puan, Play-Off hattıyla ise 6 puanlık fark var. Çankaya FK ise 14 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.