Karşıyaka, Nenad Markovic ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Nenad Markovic ile yeniden anlaştı.

Kulübün açıklamasında, koçluk kariyeri KK Bosna'da başlayan ardından Panionios'ta devam eden Markovic'in Trabzonspor ile 2015'te EuroChallenge finali oynadığı ve 2016-17 sezonunda Karşıyaka'nın başında yer aldığı bilgileri verildi.

Nenad Markovic'in, Tenerife ile 2017 yılında FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Kariyerinde ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'u çalıştıran, son olarak ise geçtiğimiz sezonu Panionios'ta tamamlayan Markovic, Karşıyaka'mızın yeni başantrenörü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.