Karşıyaka'nın acelesi yok - Son Dakika
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Karşıyaka'nın acelesi yok

14.06.2022 13:01
Karşıyaka'nın acelesi yok

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 11 Temmuz'da şampiyonluk parolasıyla başlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, transferde aceleleri olmadığını söyledi.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 11 Temmuz'da şampiyonluk parolasıyla başlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, transferde aceleleri olmadığını söyledi. İç transferi tamamladıklarını, ellerinde hazır bir kadro olduğunu hatırlatan Güraçar, "Daha önce de açıkladığımız gibi öncelikle 3 mevkiye takviye yapıp santrfor, kenar oyuncusu ve orta saha alacağız. Görüşmelerimiz sürüyor ancak piyasanın durumu belirsiz. Kulüpler ve futbolcular şu an net adım atmıyor. Bekliyoruz, acele etmiyoruz. Oyuncu almış olmak için transfer yapmayacağız. Populist davranmayacağız. Takıma direkt fayda sağlayacak isimleri seçeceğiz" dedi.

Güraçar, mevcut futbolculardan ayrılmak isteyen olursa önünü açacaklarını, yapacakları transferlere göre ligdeki 25 yaş kontenjanına takılan bazı isimleri gönderebileceklerini dile getirdi.


- İzmir
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Karşıyaka'da sıra transferde Karşıyaka'da sıra transferde
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

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