Karşıyaka\'nın Düşme Hattındaki Şansı Azaldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattındaki rakibi Manisa Basket'e Ege derbisinde 100-79 yenilen Karşıyaka kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etme fırsatını tepti. Rakibine deplasmanda farklı mağlup olan Kaf-Kaf son 4 haftaya düşme potasındaki Manisa ekibinin 2 galibiyet önünde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip önemli rakibine 21 sayı farkla mağlup olup sezon sonunda olası galibiyet eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de Manisa Basket'e verdi.

Ligde son 4 maç öncesi Kaf-Kaf'ın 10 galibiyeti bulunurken Manisa Basket 8 galibiyette. Yeşil-kırmızılı ekip kalan haftalarda Anadolu Efes, Fenerbahçe (D), Türk Telekom ve Tofaş'la (D) zorlu maçlar oynayacak. Ligde Bursaspor'un 10, dün Galatasaray'ı yenen Darüşşafaka ve Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup edip çok kritik galibiyetler alan Merkezefendi Basket'in 9'ar galibiyeti var. Yabancılardan Hollins'in sakatlığı nedeniyle oynamayan, fiziksel eksikliği olan Braimoh'tan da fazla yararlanamayan Karşıyaka'da antrenör Ahmet Çakı ligde kalacak galibiyetleri almak için odaklanacaklarını söyledi.