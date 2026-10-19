Karşıyaka'nın eski yöneticisi Palaoğlu 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın eski yöneticisi Palaoğlu 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

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Karşıyaka\'nın eski yöneticisi Palaoğlu 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
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Karşıyaka'nın eski yöneticisi İbrahim Palaoğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti. Palaoğlu'nun cenazesi, Yelken Tesisleri'ndeki törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Kabristanı'nda toprağa verildi.

İZMİR'de 67 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden İbrahim Palaoğlu toprağa verildi. Yeşil-kırmızılılarda futbol altyapı başkanlığı, futbol şube başkanlığı ve son olarak divan yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Palaoğlu için ilk tören Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde düzenlendi. Başkan Yiğit Tusder, Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, yönetim kurulu, divan kurulu, eski yöneticiler, Palaoğlu'nun ailesi ve sevenleri törende hazır bulundu.

Kulüpteki törende İbrahim Palaoğlu hakkında duygu dolu mesajlar paylaşıldı. Palaoğlu'nun cenazesi törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Kabristanı'nda toprağa verildi. Eylül ayında kalp krizi geçiren Palaoğlu 1.5 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamamıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karşıyaka'nın eski yöneticisi Palaoğlu 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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