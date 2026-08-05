Karşıyaka\'nın Fenerbahçe\'den Genç Takviyesi

FENERBAHÇE'ye satılan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un transferine karşılık sarı-lacivertlilerden bonservis gelirinin yanı sıra 3 de genç oyuncu alacak 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka, Yasir Boz'dan sonra Yiğit Evin'i de kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yiğit, yeşil-kırmızılılara imza attı. Aynı yaştaki orta saha Yasir Boz kiralık olarak, Yiğit Evin ise bonservisiyle takıma katıldı.

İki genç futbolcu da Karşıyaka'yla çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'den başka futbolcu alınmasının planlanmadığı öğrenildi. Karşıyaka, İstanbulspor'dan 20 yaşında, 1.93 boyundaki Eren Arda Şan'a da resmi imza attıracak. Transferde frene basıp beklemeye geçen İzmir temsilcisi cumartesi günü Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Karşıyaka'da transfer yasağını açmak için kaynak arayışı ise sürüyor.