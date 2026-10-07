Karşıyaka'nın guardı Xavier Munford'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın guardı Xavier Munford'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka\'nın guardı Xavier Munford\'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Galatasaray maçında sol omuz travması geçiren Xavier Munford'un omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı olduğunu, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Yeşil-kırmızılılar cumartesi lider Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka'da bu maçta sakatlanan guard Xavier Munford'un 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün sağlık kurulu, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun durumuyla ilgili, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Xavier Munford'un yapılan tetkiklerinde, omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka ligde bu hafta cumartesi günü 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Kaynak: DHA
GalatasarayCumartesiKarşıyakaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu 7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:35:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın guardı Xavier Munford'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei