Karşıyaka\'nın guardı Xavier Munford\'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Karşıyaka'nın guardı Xavier Munford'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Galatasaray maçında sol omuz travması geçiren Xavier Munford'un omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı olduğunu, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Yeşil-kırmızılılar cumartesi lider Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka'da bu maçta sakatlanan guard Xavier Munford'un 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün sağlık kurulu, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun durumuyla ilgili, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Xavier Munford'un yapılan tetkiklerinde, omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka ligde bu hafta cumartesi günü 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
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