Karşıyaka'nın İmza Yetkisi Mücadelesi - Son Dakika
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Karşıyaka'nın İmza Yetkisi Mücadelesi

Karşıyaka\'nın İmza Yetkisi Mücadelesi
23.06.2026 12:07
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Karşıyaka'nın yeni yönetimi, adli sicil kaydı nedeniyle imza yetkisini almakta zorlanıyor.

İZMİR'in Göztepe'yle birlikte en çok branşa sahip iki spor kulübünden biri olan kentin en köklü temsilcisi Karşıyaka'da 11 Haziran'daki kongrede üyelerin büyük desteğiyle göreve seçilen yeni yönetim, imza yetkisini almaya çalışıyor. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince spor kulübü derneklerinin seçimli kongrelerinin ardından bağlı bulundukları ilin Gençlik Spor Müdürlüğü'nce yönetimi tescil ettirip imza yetkisi alması gerekiyor. Kulüpte belirlenen imza yetkilileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi'ne işlenip ilgili federasyonlara da ibraz ediliyor. Sporcu transferleri ve lisans işlemleri, banka hesaplarının kontrolü, harcamalar ve idari işlemler imza yetkilileri tarafından yapılabiliyor.

Karşıyaka daha önce hem Ocak 2025'te İlker Ergüllü döneminde hem de geçen yıl yaz döneminde Aygün Cicibaş başkanlığında imza yetkisini almakta güçlük yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, bir yöneticinin adli sicil kaydı nedeniyle yönetim ve kurulların listesi ile sicil kayıtlarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde geçen yaz onaylatamadığı için 26 Haziran'da yapılan kongreyi 26 Ağustos'ta yenilemek zorunda kaldı. Karşıyaka'da Yiğit Tusder başkanlığında 11 Haziran'da göreve gelen yeni yönetimden bir üyenin de 25 yıl önce üniversite öğrencisi olduğu dönemden adli sicil kaydı gözüktüğü, bu nedenle henüz imza yetkisinin çıkarılamadığı öğrenildi. Adli makamlara girişim yapan kulüp 25 yılda zaman aşımına uğraması gereken kaydı kaldırmaya çalışıyor. Yönetimin imza yetkisini almak için kongre sonrası 30 günlük süresi bulunuyor. Kulüp 11 Temmuz'a kadar sorunu çözerek yetki çıkaracak. Yönetim, imza yetkisini alınca yasal olarak görevde olacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

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