Karşıyaka'nın Skorer Futbolcusu Enes Nalbantoğlu'na Adanaspor Talip Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'nın Skorer Futbolcusu Enes Nalbantoğlu'na Adanaspor Talip Oldu

Karşıyaka\'nın Skorer Futbolcusu Enes Nalbantoğlu\'na Adanaspor Talip Oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın en golcü oyuncusu Enes Nalbantoğlu, eski teknik direktörü Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı Adanaspor'un transfer listesine girdi. Karşıyaka, olağanüstü kongre sürecine girerken, futbol takımıyla ilgili tüm kararların yeni yönetim kurulu ile belirleneceği belirtiliyor.

19.12.2024 13:08  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun liderliğe kadar yükseldiği ilk yarısını son haftalarda kulübün içinde bulunduğu durumda yaşadığı düşüşle 28 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada tamamlayıp olağanüstü kongre sürecini bekleyen Karşıyaka'da takımın en skoreri Enes Nalbantoğlu'na talip çıktı. Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı 1'inci Lig ekibi Adanaspor'un transfer listesinde Enes Nalbantoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

Adanasporlu kurmayların, Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede başkan seçilirse kurmaylarla temasa geçmesi bekleniyor. Karşıyaka'ya iki sezon önce Çorum FK'dan gelen 29 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu takımın en skoreri olmayı başardı. Geçen sezon 13 gol atan Enes, bu sezon da 15 maçta 6 golle yine takımın en golcüsü konumunda. Karşıyaka'da futbol takımıyla ilgili tüm kararlar yönetim kurulunun belli olmasını bekliyor. Yönetime ise henüz talip çıkmadı.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Adanaspor, Karşıyaka, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Skorer Futbolcusu Enes Nalbantoğlu'na Adanaspor Talip Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:18:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Skorer Futbolcusu Enes Nalbantoğlu'na Adanaspor Talip Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.