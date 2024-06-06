Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'nın stoperi Alpay Koldaş'a talipler var. Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu için 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Yeni sezon öncesi takımı üst liglerden kariyerli bir teknik adama emanet etmek için temaslarını sürdüren Karşıyaka'nın önce teknik direktörünü belirleyip kadro planlamasıyla ilgili teknik heyetin taleplerine göre karar vereceği belirtildi. Alpay geçen sezon İzmir temsilcisinde 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta görev yapmıştı. Karşıyaka'da altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz ve ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'a da daha önce talipler olmuştu.