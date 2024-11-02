Karşıyaka\'nın Voleybolcuları Ameliyat Olacak

Spor

Karşıyaka, sakatlıkları bulunan kadın voleybol oyuncuları Simay Akdağ ve Şevval Acıbal'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde kurduğu kadroyla birlikte Sultanlar Ligi hedefiyle oynayan Karşıyaka Voleybol, ilk 5 haftalık süreçte yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Son günlerde zor bir süreçten geçen yeşil-kırmızılılar, Şevval Acıbal ve Simay Akdağ'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Karşıyaka'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz maçlarda yaşadıkları talihsiz sakatlıklar nedeniyle sporcularımızdan Şevval ve kaptanımız Simay, ne yazık ki ameliyat olacak. Şevval'in ameliyatı hafta başında gerçekleşecek. Simay'ın da en kısa sürede sağlığına kavuşması için yanlarında olup onları destekleyeceğiz.

Bu sakatlıkların bizleri ne kadar üzdüğünü belirtmek isteriz, ancak takımımızın birlik ve mücadele ruhu, hedeflerimiz doğrultusunda bizi motive etmeye devam ediyor. Galibiyet serimizi sürdürmek ve sezon başında belirlediğimiz hedefe ulaşmak için mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz.

Eksik sporcularımızın yerine mutlaka takviye yapacağız; ancak mevcut dönemde oyuncu bulmanın zorluklarının farkındayız. Yine de, ihtiyaçlarımız doğrultusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

Eksiklerimize rağmen hafta sonu oynayacağımız maça tüm gücümüzle çıkacağız ve Karşıyaka ruhunu en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Takımımıza ve teknik ekibimize güveniyor, her durumda en iyisini yapacaklarına inanıyoruz.

Tüm taraftarlarımızın destekleri, sporcularımıza ve kulübümüze moral kaynağı olacaktır. Şevval ve Simay'a acil şifalar dilerken, tüm takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz." - İZMİR