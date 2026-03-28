Karşıyaka\'nın Zorlu Maçı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyet alarak son 7 haftaya düşme hattında giren Karşıyaka yarın 18 yıl sonra antrenörlük görevine dönen Ahmet Kandemir yönetiminde evinde Mersinspor önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki saat 19.00'da başlayacak kritik Eskişehirspor maçı ile basketboldaki Mersin randevusunun saatleri çakışacak. 52 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'de bu sezon kabus gören Karşıyaka 23 haftada 4 galibiyet alabildi. Mersin temsilcisinin 9 galibiyeti var.