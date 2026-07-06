Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile masaya oturuyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile masaya oturuyor

Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile masaya oturuyor
06.07.2026 12:08
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Karşıyaka, deneyimli forvet Ömer Faruk Sezgin ile üzerindeki pürüzleri gidermek için görüşecek.

Karşıyaka'da iç transferde deneyimli forvet Ömer Faruk Sezgin ile bugün bir kez daha masaya oturulacak. Taraflar arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile sözleşme imzalayarak yeni sezon planlamasına başlayan yeşil-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda önceliği iç transfere verdi. Bu kapsamda Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu ve Erhan Öztürk ile yeni sözleşme imzalayan İzmir ekibi, şimdi de geçen sezon takımın en skorer isimlerinden Ömer Faruk Sezgin'i kadroda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

Taraflar, bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Futbol Şube Yönetimi ile deneyimli golcü arasında yapılan ilk iki görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, kalan son pürüzlerin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda aşılması hedefleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Karşıyaka'nın, bugün saat 19.12'de Ömer Faruk Sezgin'in yeni sözleşmesini resmi olarak açıklaması öngörülüyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon bahis cezası nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Sezgin, cezasının ardından yeşil-kırmızılı formayla yeniden takıma döndü. Deneyimli forvet, 16 maçta 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile masaya oturuyor - Son Dakika

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