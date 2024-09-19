Karşıyaka, Pınar Cup'ta Promitheas'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Pınar Cup'ta Promitheas'ı Yendi

Karşıyaka, Pınar Cup 2024'te Promitheas'ı 85-65 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

19.09.2024 20:50
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Basketbolda Pınar Cup 2024'ün ilk maçında Karşıyaka, Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 26-10, devreyi de 48-27 önde bitiren Karşıyaka, üçüncü periyodu da 67-43 üstün geçti. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakayı 85-65 galip tamamladı.

Turnuva yarın saat 18.00'deki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Promitheas Patras maçıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Pınar Cup'ta Promitheas'ı Yendi - Son Dakika

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