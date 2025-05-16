Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü

Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü

TFF 3. Lig'de Karşıyaka, Play-Off grup finalinde Muşspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. İzmir temsilcisi, 19 Mayıs'ta oynanacak rövanşta finale ulaşmayı hedefliyor.

16.05.2025 13:40  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Play-Off grup finalinde Muşspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak İzmir'e avantajlı bir skorla döndü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, doğrudan grup finaline kalma hakkı kazandı. İzmir ekibi, bu turda da Kütahya Belediyespor'u eleyen Muşspor'la eşleşti. İlk maçta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelen yeşil-kırmızılılar, golsüz berabere kalarak avantajlı bir skorla İzmir'e dönmeyi başardı. Ahmet Yıldırım ve öğrencileri, Alsancak Stadyumu'nda 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak rövanş müsabakasında hata yapmayıp finale çıkmayı hedefliyor. Muhtemel skor eşitliği durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, rakibini elemesi durumunda TFF 3. Lig 2. Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor maçının galibiyle tarafsız sahada final oynayıp 7 yıllık aradan sonra 2. Lig'e çıkmaya çalışacak.

Bu sezon iki takım 3 kez karşı karşıya gelirken, İzmir'de oynanan sezonun ilk müsabakasını Karşıyaka 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Deplasmandaki iki maç ise 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle tamamlandı.

Ligin son haftasındaki Bursaspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Güncel, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:59:13. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.