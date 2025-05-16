Karşıyaka, Play-Off Finali İçin Avantajlı Skorla Döndü

Karşıyaka, Play-Off grup finalinde Muşspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak İzmir'e avantajlı bir skorla döndü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, doğrudan grup finaline kalma hakkı kazandı. İzmir ekibi, bu turda da Kütahya Belediyespor'u eleyen Muşspor'la eşleşti. İlk maçta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelen yeşil-kırmızılılar, golsüz berabere kalarak avantajlı bir skorla İzmir'e dönmeyi başardı. Ahmet Yıldırım ve öğrencileri, Alsancak Stadyumu'nda 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak rövanş müsabakasında hata yapmayıp finale çıkmayı hedefliyor. Muhtemel skor eşitliği durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, rakibini elemesi durumunda TFF 3. Lig 2. Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor maçının galibiyle tarafsız sahada final oynayıp 7 yıllık aradan sonra 2. Lig'e çıkmaya çalışacak.

Bu sezon iki takım 3 kez karşı karşıya gelirken, İzmir'de oynanan sezonun ilk müsabakasını Karşıyaka 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Deplasmandaki iki maç ise 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle tamamlandı.

Ligin son haftasındaki Bursaspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. - İZMİR