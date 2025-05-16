TFF'YE ORTAK TEPKİ
Muşspor-Karşıyaka maçında iki takım oyuncuları Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3'üncü Lig ile ilgili aldığı karara omuz omuza tepki gösterdi. TFF yönetimi, yeni sezondan itibaren 3'üncü Lig'de takımların 25 kişilik kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu (25 yaş ve üzerinde) en fazla 5 oyuncu bulundurmasına karar verirken, iki takımın oyuncuları Play-Off maçı öncesinde santranın ardından yay üzerinde omuz omuza dizilip bir süre topa dokunmayarak kararı protesto etti.
TARAFTAR GECE YARISI KARŞILADI
22 yıldır şampiyonluğa hasret olan Karşıyaka'da Play-Off'taki rövanş maçında cezaları nedeniyle tribünden takımlarına destek veremeyecek taraftarlar Muş dönüşü futbolcularını gece yarısı karşıladı. Muş'tan gece saat 01.30 civarında dönen Karşıyaka kafilesini Adnan Menderes Havalimanı'nda tezahüratlar ve meşalelerle karşılayıp bağırlarına basan Karşıyakalılar, takım otobüsüne tesislere kadar konvoyla yine meşaleler yakarak eşlik etti.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Play-Off'ta Avantajlı Beraberlik Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?