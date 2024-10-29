Karşıyaka, Rodos'ta Kolossos ile Kapışacak

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu sezon evinde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka yarın Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'e konuk olacak. Kallithea Indoor Hall'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimizde sakatlığı süren McDermott yine görev yapamayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kolossos çıktığı ilk iki karşılaşmayı kaybetti. İzmir'den yönetimin tuttuğu özel uçakla taraftarıyla birlikte Rodos'a giden Karşıyaka'yı deplasmanda feribotla adaya ulaşan birçok yeşil-kırmızılı sevdalısı da destekleyecek. Deplasmanda kazanıp liderlik yarışında avantaj elde etmek isteyen Kaf-Kaf rakibini 12 Kasım'da ise İzmir'de ağırlayacak.