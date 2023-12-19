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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 15. hafta mücadelesinde yarın Sapanca Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Karşıyaka, 23 puanla 4. sırada yer alırken, Sapanca Gençlikspor ise 11 puanla düşme hattında bulunuyor.

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak
19.12.2023 - 11:23,
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 15. hafta mücadelesinde yarın Sapanca Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 15. hafta mücadelesinde yarın Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek. Alsancak Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Karşıyaka 23 puanla 4. sırada yer alırken, Sapanca Gençlikspor ise 11 puanla düşme hattında yer alan 14. sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek hem 2 maç sonra 3 puan kazanmak hem de zirve yürüyüşünü devam ettirmek isterken, konuk ekip ise düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu zorlu mücadeleyi Bursa bölgesinden Metin Ateş yönetecek. Ateş'in yardımcılıklarını; Çağlar Öztürk ve Alp Osman Karaosmanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Furkan Nizamoğlu olacak.

Öte yandan yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta sarı-kart cezalısı olan Alpay ve Ömer Alper'in ilk 11'e dönmesi beklenirken, takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici ise yine kadroda olmayacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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