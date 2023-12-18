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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u yenerek moralli kapatmayı hedefliyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u yenerek moralli kapatmayı hedefliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, çarşamba günü devrenin son sınavında Sapanca Gençlikspor'u yenerek hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftada zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor.

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor\'u yenerek moralli kapatmayı hedefliyor
18.12.2023 - 13:58,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, çarşamba günü devrenin son sınavında Sapanca Gençlikspor'u yenerek hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftada zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor. Grupta son iki maçında 5 puan kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftası öncesi lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düştü. Devrenin son haftasında 23 puanla dördüncü sıradaki Karşıyaka iç sahada düşme hattında sondan ikinci sıradaki Sapanca'yı ağırlarken, 30 puanlı lider Batman Petrolspor ile 27 puanlı takipçisi Turgutluspor kozlarını paylaşacak.

Grupta 24 puan toplayan Efeler 09 SFK ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Karşıyaka kazanırsa kara bulutları dağıtıp devreyi üçüncü sırada tamamlarken, rakiplerinden en az biriyle farkını da azaltacak. Son iki maçta yine düşme hattından kurtulmaya çalışan Kemerkent Bulvarspor ile Hacettepe 1945'e puan kaybeden İzmir temsilcisi bu kez kazanıp maratonun ilk etabını mutlu bitirmek istiyor. Defans hattında cezalarını tamamlayan Alpay ve Ömer Alper'in de döndüğü Karşıyaka'da ameliyat olup sezonu kapatan Efe Tatlı ve gözden çıkarılan Emre Gemici dışında eksik bulunmuyor.

19.12'YE ANLAMLI HEYKEL

Karşıyakalıların yıllardır kulübün kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen 19 Aralık'ta kutladığı Dünya Karşıyakalılar Günü'nde anlamlı bir heykelin de açılışı yapılacak. Karşıyaka Belediyesi, Atatürk'ün yeşil-kırmızılı kulübe armasında Ay-Yıldız taşıma hakkını verdiği dönemin kalecisi olan Malik Yaylım'ın heykelini yaptırdı. Heykelin açılış töreni yarın saat 13.00'te ilçede Atakenk Dönel Kavşağı'nda yapılacak.

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Turgutluspor, Karşıyaka, Son Dakika

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