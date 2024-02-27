Karşıyaka, son 3 maçta galibiyete hasret kaldı

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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son 3 maçta; 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan; fakat istikrarlı bir görüntü çizemeyen Karşıyaka, son 3 maçında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu süreçte birebir rakiplerinden Turgutluspor ile Batman Petrolspor'a kaybeden yeşil-kırmızılılar, Ergene Velimeşespor'la da berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılar, oynadığı bu maçlarda; 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak adeta galibiyete hasret kaldı. Durum böyle olunca İzmir ekibi, şampiyonluk hedefinden uzaklaşırken, dördüncülüğe kadar geriledi. Erkan Sözeri ve öğrencileri, bu kötü seriyi hafta sonu iç sahada oynanacak Silifke Belediye Spor maçıyla sonlandırmak ve mart ayına galibiyetle başlamayı istiyor.

Öte yandan bu dönemde 3 puan alamayan ve kalesini gole kapatmakta zorlanan Karşıyaka, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. - İZMİR