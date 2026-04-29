Karşıyaka, son 8 sezonda 5. kez play-off\'ta elendi

Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'a play-off'ta elenerek son 8 sezonda 5. kez bir üst lig umutlarına bu aşamada veda etti.

Karşıyaka SK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde başladı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk bölümünde iyi bir performans gösterse de daha sonra yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşe geçen yeşil-kırmızılılar, hedefini liderlikten play-off hattına çevirdi.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off birinci turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan golsüz beraberlikle dönen İzmir ekibi, sahasındaki rövanşta rakibine 2-0 mağlup olarak bir kez daha play-off'a erken veda etti.

Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig'den üst lige yükselme hedefi doğrultusunda son 8 sezonda 5. kez play-off oynadı ve yine bu aşamada elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Karşıyaka'nın şansı play-off'ta tutmuyor

Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düşmesinin ardından 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bu süreçte son 8 sezonda 5 kez play-off oynayan İzmir temsilcisi, üst lige yükselme fırsatını değerlendiremedi.

İlk play-off deneyimini 2018-2019 sezonunda yaşayan Karşıyaka, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Van Spor ile eşleşti ve rakibine elenerek üst lig şansını kaybetti. 2019-2020 sezonunda ise normal sezonu 5. sırada bitiren yeşil-kırmızılılar, play-off yarı finalinde Belediye Derincespor'u geçerek finale yükseldi. Finalde Turgutluspor ile karşılaşan Karşıyaka, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 5-3 mağlup olarak 2. Lig fırsatını kaçırdı.

2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında play-off dışında kalan Karşıyaka, 2023-2024 sezonunda yeniden şampiyonluk mücadelesi verdi ve normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda Eskişehir Anadolu Spor'a 1-0 kaybederek elendi.

2024-2025 sezonunda bu kez ligi ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off'ta Muş Spor ile eşleşti. Deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibine, iç sahada 2-1 mağlup olarak yine üst lig hedefinden uzaklaştı. - İZMİR