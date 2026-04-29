Karşıyaka, son 8 sezonda 5. kez play-off\'ta elendi

29.04.2026 10:24  Güncelleme: 10:31
Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'a play-off'ta elenerek son 8 sezonda 5. kez bir üst lig umutlarına bu aşamada veda etti.

Karşıyaka SK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde başladı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk bölümünde iyi bir performans gösterse de daha sonra yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşe geçen yeşil-kırmızılılar, hedefini liderlikten play-off hattına çevirdi.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off birinci turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan golsüz beraberlikle dönen İzmir ekibi, sahasındaki rövanşta rakibine 2-0 mağlup olarak bir kez daha play-off'a erken veda etti.

Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig'den üst lige yükselme hedefi doğrultusunda son 8 sezonda 5. kez play-off oynadı ve yine bu aşamada elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Karşıyaka'nın şansı play-off'ta tutmuyor

Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düşmesinin ardından 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bu süreçte son 8 sezonda 5 kez play-off oynayan İzmir temsilcisi, üst lige yükselme fırsatını değerlendiremedi.

İlk play-off deneyimini 2018-2019 sezonunda yaşayan Karşıyaka, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Van Spor ile eşleşti ve rakibine elenerek üst lig şansını kaybetti. 2019-2020 sezonunda ise normal sezonu 5. sırada bitiren yeşil-kırmızılılar, play-off yarı finalinde Belediye Derincespor'u geçerek finale yükseldi. Finalde Turgutluspor ile karşılaşan Karşıyaka, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 5-3 mağlup olarak 2. Lig fırsatını kaçırdı.

2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında play-off dışında kalan Karşıyaka, 2023-2024 sezonunda yeniden şampiyonluk mücadelesi verdi ve normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda Eskişehir Anadolu Spor'a 1-0 kaybederek elendi.

2024-2025 sezonunda bu kez ligi ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off'ta Muş Spor ile eşleşti. Deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibine, iç sahada 2-1 mağlup olarak yine üst lig hedefinden uzaklaştı. - İZMİR

Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
