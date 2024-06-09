Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borçları Artıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borçları Artıyor

İzmir'in en eski spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka, geçen haftaki kongresinde 400 milyon 684 bin TL borç açıkladı. Borçlarının her yıl arttığı kulüp, son yıllarda hiçbir başarı elde edemedi. Diğer köklü kulüpler Altay, Denizlispor gibi Süper Lig'e çıkmalarına rağmen borçlarını artırdı. Karşıyaka'nın basketbol takımının da borçları tabloyu iyice ağırlaştırdı. Kulüp, Eskişehirspor, Bursaspor, Karabükspor gibi duruma düşmemek için çaba sarf ediyor.

09.06.2024 14:29
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

İZMİR'in en eski spor kulübü olan, birçok rakibinin aksine şirket değil halen dernek yapısındaki Karşıyaka'nın geçen haftaki kongresinde toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklanırken, kulübün borçları son yıllarda katlandı. Yeşil-kırmızılılarda 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL iken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düşürüldüğü duyuruldu. O tarihten sonra borç her sene sürekli artarken, A takım branşlarında hiçbir kupa ve şampiyonluk kazanılamadı. Borcun katlandığı yıllarda futbolda en alt profesyonel kategori olan TFF 3'üncü Lig'den bir türlü kurtulamayan Kaf-Kaf, 2016-2021 yılları arasını da transfer yasaklısı olarak geçirip takviye yapamamasına rağmen borcunu artırdı.

Karşıyaka gibi Ege'nin köklü kulüpleri olan, FIFA'da 22 kesinleşmiş eski yabancı futbolcu borcu dosyası bulunan Altay'ın borcu 684 milyon 555 bin TL, FIFA'da 11 dosyası bekleyen Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklanırken, bu kulüpler borçlarının arttığı süreçte Süper Lig'e çıkıp düştü. Karşıyaka, futbolda lig atlayamamasına rağmen borcunu her yıl çoğaltırken, futbol ve voleybolun yanında Süper Lig ve Avrupa'da son senelerde her sezona iddialı başlayan basketbol takımının borçları tabloyu iyice artırdı. İsim sponsoru, reklam, kombine ve VIP kart gelirleri olan basketbolun kazancı, döviz kurunun da yükselmesiyle toplam borcun artıp eski yabancı basketbolcuların alacaklarının FIBA'da birikmesine yetmedi. Futbola transfer yapamadığı 5 yıl içinde en azından eski futbolcularının alacaklarını temizleyip FIFA'dan ceza alma tehlikesinin önüne geçen, kamu borçlarını da taksitlendiren Karşıyaka, kendisi gibi köklü kulüpler Eskişehirspor, Bursaspor, Karabükspor'un durumuna düşmemeye çalışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borçları Artıyor - Son Dakika

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