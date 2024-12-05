Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimsiz Kaldı, Yeni Başkan Arayışları Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimsiz Kaldı, Yeni Başkan Arayışları Başladı

Karşıyaka Spor Kulübü, olağanüstü genel kurulda yönetime aday çıkmaması nedeniyle başkansız kaldı. Yeni kongreye hazırlanırken basketbol takımına sponsor bulma çabaları sürüyor. Taraftarlar, birleşme çağrıları yaparak kulübün geleceği için endişe taşıyor.

05.12.2024 14:05
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OLAĞANÜSTÜ genel kurulda yönetime aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü, 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan yeni kongreye kadar yönetim oluşturmaya çalışıyor. Yeşil-kırmızılı camia, 20 günden az sürede bir yandan da dağılma tehlikesi olan basketbol takımına sponsor bulmak için zamanla yarışacak. Sosyal medyada bazı taraftarlar başkanlığı düşen İlker Ergüllü ve daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'ya birleşerek güçlü bir yönetim kurma çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılılar camianın birleşerek kırgınlıklara son verme zamanı olduğunu söyledi. Kulüpten yüksek miktarda alacağı da bulunan Ergüllü, sponsor bulunması halinde görevi yeniden üstlenmeye açık kapı bırakırken, geçen yıl ibra edilmeme şoku yaşayan Büyükkarcı'nın ise halen çok kırgın olduğu, yönetime dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

TENERIFE BİLETLERİ YAŞAR'DAN

Camia içinden bir grup düşen yönetimden Mehmet Karal'a basketbol şubesine sponsor bulunması halinde başkanlık teklifi götürürken, Karal'ın ise Ergüllü devam etmeyi kararlaştırırsa yanında olacağı belirtildi. Camianın önemli isimlerinin, uluslararası bir Türk inşaat şirketiyle en yüksek bütçeli şube olan basketbolun sponsorluğu için görüştüğü iddiaları var. Geçen hafta ödenmeyen maaş alacakları için kulübe ihtar çeken basketbol takımından 7 oyuncunun serbest kalmasını son anda eski başkan ve yöneticiler, Mesut Sancak ile Yaşar Ailesi'nin desteğiyle önleyen Karşıyaka, basketbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık'ta çıkacağı Tenerife deplasmanının masraflarını da yine Yaşar Ailesi'nin desteğiyle karşıladı. Eski başkanlardan Hasan Denizkurdu'nun görüştüğü Feyhan Yaşar, takımın Kanarya Adaları'na yapacağı uzak seyahatin uçak ve otel masrafları için kulübe destek verdi.

KUPA MAÇI PROVA OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek elenen Karşıyaka, yedek ve sakatlıktan çıkan oyuncularını görme imkanı buldu. Kaf-Kaf kadrosunda 7 yabancı bulunan 1'inci Lig temsilcisi rakibinin karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon çapraz bağı ameliyatı olup uzun süreli sakatlıktan çıkan santrfor Yasin Ozan, aylar sonra ilk kez 11'de forma giydi. Yine sakatlığı nedeniyle son 3 lig maçını kaçıran golcü İshak, bu randevuyla sahalara döndü. Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devrenin son iç saha maçında pazar günü Belediye Kütahyaspor'u ağırlayıp ardından lider Bursaspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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