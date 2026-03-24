Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Stadı'nın İmza Süreci Tamamlanıyor

24.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın yeni stadı için protokol imzalandı, son aşamaya gelindi. Taraftar destek bekliyor.

FUTBOLDA 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetim yıllardır yapımı beklenen yeni stat konusunda açıklama yaptı. Stadın yapımıyla ilgili proje inşaatına talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokol imzalanırken, yeşil-kırmızılı yönetim sürecin son imza aşamasında olduğunu belirtti. Yönetimin açıklamasında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay tarafından Karşıyaka Stadı için hazırlanan ortak protokol imzalanarak ilgili Bakanlığa iletilmiştir. Gerekli tüm iç süreçler ve anlaşmalar tamamlanmış olup, süreç artık yalnızca son imza aşamasına gelmiştir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm destekler talep edilmiş, üzerimize düşen tüm sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmiştir. Gelinen bu noktada; Karşıyaka Spor Kulübü, büyük Karşıyaka taraftarı ve camiası olarak gözümüz ve kulağımız Sayın Bakanlık'tadır. Karşıyaka'nın yıllardır özlemini duyduğu stadın hayata geçirilmesi adına bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını camiamız adına önemle bekliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, bürokratlarımıza ve spor camiasının tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Karşıyaka'ya yakışan stadın bir an önce kazandırılması en büyük temennimizdir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Karşıyaka'nın Süper Lig'de düşme hattında bulunan basketbol takımında yolların ayrılması kararı alınan antrenör Candost Volkan'ın sözleşmesinin feshedildiği de resmen duyuruldu.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:56:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.