Karşıyaka Takımı Alsancak Kordon\'da Bir Araya Geldi

Spor

Karşıyaka, yeni sezon öncesinde takım olarak Alsancak Kordon'da bir araya gelerek akşam yemeği yedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, moral depolamak için akşam yemeğinde mevcut yönetimde yer alan Rıdvan Gürgönül'ün konuğu oldu. Kordonda düzenlenen yemek organizasyonuna takım ve teknik heyetin yanı sıra futbol şubesi de katılım gösterdi. Eğlenceli dakikalar geçiren yeşil-kırmızılılarda oyuncular adeta stres attı.

Öte yandan şu ana kadar kadrosuna Mert Yusuf Torlak, Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş'ı katan İzmir ekibinin transfere devam edeceği de öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların 3-4 takviye daha yaparak yeni sezon öncesinde transferi noktalaması bekleniyor. - İZMİR