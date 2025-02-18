Karşıyaka Taraftarları, Şampiyonluk Yarışında Kenetleniyor - Son Dakika
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Karşıyaka Taraftarları, Şampiyonluk Yarışında Kenetleniyor

Karşıyaka Taraftarları, Şampiyonluk Yarışında Kenetleniyor

Karşıyaka, 3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, taraftarları sosyal medyada birlik ve beraberlik çağrısı yaparak camiayı desteklemeye davet etti. Cumartesi günü Kuşadasıspor ile oynayacakları maça birlikte gitmek için buluşacaklar.

18.02.2025 13:04  Güncelleme: 13:06
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon son yılların puan rekorunu kırarak şampiyonluk yarışını sürdüren İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da taraftarlar uzun süre sonra camia olarak kenetlenmek için seferberlik başlattı. Son 7 yıldır düştüğü 3'üncü Lig'den kurtulamayan, bu sezon yaşadığı maddi ve idari sıkıntılara rağmen performansıyla camianın seneler sonra umutlarını yeşerten Kaf-Kaf, tribünde de eski günlerine dönmek istiyor.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar tarihi zor günlerden geçerken sportif olarak mücadelesini sürdüren ay-yıldızlı Karşıyaka armasını gelecek nesillere miras bırakmak için sosyal medyadan camiaya seslendi. Taraftarlar, eski günlerdeki gibi birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Karşıyakalılar, 3'üncü Lig'de cumartesi günü Alsancak Stadı'nda oynanacak Kuşadasıspor maçına önceki yıllarda olduğu gibi saat 12.00'de Karşıyaka Çarşı'da buluşup omuz omuza gidecek. Organizasyona Başkan İlker Ergüllü de katılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Taraftarları, Şampiyonluk Yarışında Kenetleniyor - Son Dakika

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