Karşıyaka, tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iddialı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iddialı

Karşıyaka, tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iddialı

Karşıyaka, dış transferde Sinan Gayla, İshak Kurt ve Metin Peker gibi tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak başarılı bir yaz dönemi geçirmeyi hedefliyor. Başkan Ergüllü ise ameliyat oldu.

11.07.2024 10:47  Güncelleme: 10:51
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Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Karşıyaka, dış transferde Sinan Gayla, İshak Kurt ve Metin Peker gibi tecrübeli oyuncuları kadrosuna katarak başarılı bir yaz dönemi geçirmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Karşıyaka, transferde hata yapmak istemiyor. İlk olarak geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor'la 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla'yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, daha sonra yine geçtiğimiz sezon Adana 1954 FK ile 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki golcü İshak Kurt'u transfer etti. İzmir ekibi, son olarak da altyapısından yetişen ve geride kalan sezon Elazığspor formasıyla 2. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 31 yaşındaki savunmacı Metin Peker'i kadrosuna kattı. Böylece yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği kadro yapılanmasıyla şampiyonluk yaşamış tecrübeli oyunculara yönelen Karşıyaka, iyi bir transfer dönemi geçirmek istiyor.

Öte yandan Karşıyaka, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı terleten Adnan Emir Koldere, Barış, Batuhan, Bilal, Emre, Erdem, Erdinç Çepoğlu, Fatih Taşdelen, Haydar Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu ve Şeref Özcan ile yollarını ayırdı.

Başkan Ergüllü ameliyat oldu

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Başkan Ergüllü'nün ameliyat olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız İlker Ergüllü, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Başkanımız İlker Ergüllü'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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