Burhanettin Basatemür: "Bütçemize uygun oyuncular aldık"

20.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:32
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Belediye Kütahyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maddi şartlar nedeniyle birçok oyuncu ile görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirten Basatemür, alınan yeni oyuncularla ilgili ise umut dolu sözler sarf etti. Ayrıca, kulübün hedefleri ve sezon içindeki zorluklara da dikkat çekti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, hafta sonu oynanan Belediye Kütahyaspor müsabakasına dair açıklama yaparak, "Devre arası transfer dönemi oyuncu almak bizim için çok zordu. Birçok oyuncu ile görüştük ancak maalesef maddi şartlar yüzünden olmadı. Buna rağmen bütçemize uygun iyi oyuncular aldık ve bundan da mutsuz değiliz" dedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, hafta sonu şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Kütahyaspor'u sahasında konuk etti. İzmir temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak zirve yolunda ağır bir darbe aldı. Bu sonucun ardından ikinci sıradaki yeşil-kırmızılılarla lider Belediye Kütahyaspor arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, hem Belediye Kütahyaspor karşılaşmasına dair hem de kulübün mevcut durumuna ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Hafta sonu oynanan maçtan puansız ayrılmanın son derece üzücü olduğunu ifade eden Basatemür, "Hem oyun hem de mücadele olarak daha iyiydik; ancak futbolda gol atamadığınızda bunların pek anlamı olmuyor. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar, taraftarımız da öyle. Gelen herkese teşekkür ediyoruz ve onları mutlu edemediğimiz için ayrıca üzüntü yaşıyoruz. Kısa bir genel değerlendirme yapıp çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birçok oyuncuyu maddi şartlar yüzünden alamadık"

Kulübün bulunduğu durumdan dolayı hiçbir zaman şikayetçi olmadıklarını vurgulayan Basatemür, "Sezona başlarken bütçemiz ve şartlarımız kısıtlıydı ve biz bunları bilerek geldik. Hiçbir zaman şikayetçi de olmadık. Sezon başında iyi bir takım kurduk ve lige iyi de başladık. Ancak hiç ummadığımız bir şey oldu ve bahisten dolayı kadromuz eksildi. Buna rağmen bahane bulmadan devam etmeye çalıştık. Devre arası transfer dönemi ise oyuncu almak bizim için çok zordu. Birçok oyuncu ile görüştük ancak maalesef maddi şartlar yüzünden olmadı. Buna rağmen bütçemize uygun iyi oyuncular aldık ve bundan da mutsuz değiliz. İyi oynadıkları bir maç sonrası, yeni gelen oyuncularımıza yapılan çok gereksiz ve haksız eleştiriler oldu. İlk maçları olmasına rağmen, birkaç hata hariç çok da iyi oynadılar ve biz onlara destek olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Devre arasında yeterli süre alamayan oyuncuların ayrılmasının çok doğal bir süreç olduğunu dile getiren Basatemür, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepsine katkılarından dolayı teşekkür ettik ve ayrıldık. Başarılı olmalarını canı gönülden diliyoruz. Sayısal olarak etkilenmiş olsak da oyun olarak bizi etkileyen bir süreç olmadı. Bu sezon üç tane hedefimiz vardı. Birincisi, bütçemize uygun oyuncular alıp borçlanmamak ve ileride kulübümüze transfer yasakları yaşatmamak. İkincisi, altyapımızdan ve çevreden alacağımız oyunculara da fırsatlar vererek onları yetiştirmek ve satışları ile kaynaklar üretmek. Üçüncüsü de bu ligden kurtulmak. Üç hedefimiz de hala önümüzde duruyor. Sezon sonu geldiğinde hepsinin gerçekleşmiş olacağını hep beraber göreceğiz inşallah. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Yerel Haberler, Karşıyaka, Ekonomi, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

