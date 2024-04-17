Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Suni Çimlerin Sakatlıklara Neden Olduğunu Belirtti

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Profesyonel liglerde suni çimlerde oynamak bence çok gereksiz. Bu konuda federasyonun bir adım atmasını bekliyoruz, rica ediyoruz. Çünkü suni çimden dolayı üç tane oyuncumuz sakatlandı" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Erkan Sözeri, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Bulvarspor maçında suni çimden dolayı yaşadıkları sorunları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Takımdaki oyuncuların sürekli çim sahada hazırlanıp, daha sonra suni çimde maça çıktıkları için sakatlandıklarını belirten Sözeri, "Biz halı gibi zeminde antrenman yapıyoruz. Gidiyoruz Alsancak Stadyumu'na harika bir zemin. Stadyum gibi stadyum, taraftarımız muhteşem. Öyle bir ambiyansta oynuyoruz. Rakiplerimiz de öyle. Biz şimdi gidiyoruz suni çimlerde oynuyoruz. Suni çimler Belarus ülkelerinde var. İklimden dolayı suni çimlere izin veriyorlar orada. Şimdi bizim iklimimiz Allah'a şükür güzel. Profesyonel liglerde suni çimlerde oynamak bence çok gereksiz. Yani bu konuda federasyonun bir adım atmasını bekliyoruz, rica ediyoruz" dedi.
"Suni çim yüzünden sakatlar verdik"
Bulvarspor maçındaki suni çimden dolayı üç oyuncularının sakatlandığını dile getiren Sözeri, "Erdem çok iyi oynuyordu ve Süper Lig'e aday bir oyuncumuzdu. Eyüp'ten kiraladık. Harika işler çıkarıyordu. Çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak. Yani sadece suni çimden mi diyebilirsiniz ama bu suni çimin etkileri. Fatih Taşdelen golcü oyuncumuz çok formdaydı ve bileğinden sakatlandı. Suni çimde bileği döndü. Şimdi o da hafta sonuna yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz. Sol bekimiz Ferdi Burgaz, gencecik kendine bakan oyuncumuz, sürekli oynayan oyuncumuz arka adalesi sakatlandı. Anlık hamlelerden dolayı. Bu konuda federasyon adım atsın. Yani suni çime asla izin vermesin. Bunu yapmak çok zor değil. Yani bir tane futbolcu eksik transfer edilir. Bu yapılabilir. O yüzden buradan da çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.
"Rakibimiz düşme hattında"
Hafta sonu oynayacakları Hacettepe 1945 maçına dair de açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, "Rakibimiz düşme hattında. Bütün rakiplerimiz de düşme hattında oynuyorlar. Bizim grup özellikle çok sıkıntılı. Play-off ile düşme hattı arasında dört puan var. Bir maç kazandığı zaman play-off oynuyor takımlar, bir maç kaybettiklerinde düşme hattına oynuyorlar. Hacettepe'de geçen hafta içeride yara aldı. Şimdi daha dikkatli oynayacaklardır ama biz her şeye hazırlıklıyız. Cenk Ahmet sakattı yeni dönüyor ama daha hazır değil. Şeref, Fatih, Ferdi, Erdem, Yasin Ozan sakatlandı. Takımın yarısı yok şu anda. Ama bir anlayışını inşa ettik. Oyuncularımız da buna irade gösteriyorlar. Giren çıkan oyuncular o sisteme ayak uydurdular. Biraz geç oldu ama güzel oldu. Şimdi onun meyvelerini topluyoruz. Ekmeğini yiyoruz tabiri caizse. Pazar günü de taraftarımız tabii ki mutlaka gelecektir. Gene o ambiyansı yaşatacaktır. Pazar günü de çok güzel bir galibiyetle rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz. Biz hala birinci ve ikinci olmaktan vazgeçmedik. Biz altı puan alıp rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi. - İZMİR
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