Karşıyaka, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika
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Karşıyaka, Türk Telekom'u Yendi

Karşıyaka, Türk Telekom\'u Yendi

Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi. Ahmet Çakı açıklamalarda bulundu.

12.05.2025 15:27
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Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 76-73 mağlup ettikleri karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunarak, "Biz çok çalışan, büyük fedakarlıklarla mücadele eden bir ekibiz" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 76-73 kazanmayı başardı. Ligde cumartesi günü rakiplerinden Darüşşafaka'nın mağlup olmasıyla matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyen Karşıyaka yine de Türk Telekom karşısında hata yapmadı. Böyle yeşil-kırmızılılar, düşme tehlikesini atlatmış oldu. Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Takımın genel durumunda bahseden Çakı, "Biz çok çalışan, büyük fedakarlıklarla mücadele eden bir ekibiz. Sezonun bu zorlu döneminde birçok sakatlıkla karşı karşıyayız. Hakan sakatlığına rağmen oynadu. Gallinat aramızda olmasa da, bu bir düşme maçı olsaydı parkede olacaktı. Ergi'nin beli ciddi anlamda problemli, Muhsin'in ise ayağında ağrı var. Tüm bu fiziksel zorluklara rağmen takım olarak büyük bir özveriyle sahaya çıkıyoruz" dedi.

"Kulüp ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor"

Yeşil-kırmızılı ekibin mali durumuna değinen Çakı, "Kulübümüz, hem ekonomik anlamda hem de genel Şartlar açısından zorlu bir süreçten geçiyor. Ancak bu dönemde başta Genel Menajerimiz Nihat Mala olmak üzere, teknik ekibe, sağlık ekibimize oyunculara kadar herkes tek yürek oldu. Yaşanan sorunlara karşı birlik ve dayanışma içinde çalıştık. EuroLeague seviyesindeki takımlara karşı oynarken dahi şunu söyledik. Bizim hala oynamadığımız maçlar varken rehavete kapılmamıza gerek yok. Sadece işimize odaklandık.

Türk Telekom'a karşı müthiş bir maç oynadıklarını belirten Çakı, sözlerini şöyle tamamladı: "Harika bir savunma, büyük bir mücadele gösterdik. Takımımla, oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız her zamanki gibi yanımızdaydı, onlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu kulübe geleli yedi hafta oldu. Bu kısa sürede hem takımdaşlık hem de mücadele ruhu açısından büyük bir fark oluşturduğumuzu düşünüyorum. Herkese, bu büyük ailenin tüm bireylerine minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika

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