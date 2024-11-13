Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i 95-79 yenerek Avrupa'daki 3. galibiyetini elde etti.

13.11.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunan ekibi Kolossos H Hotels'i 95-79 mağlup ederek bu sezon Avrupa'da üst üste 3. galibiyetini elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka, 4. haftada Yunan ekibi Kolossos H Hotels ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada yeşil-kırmızılılar 95-79 galip geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi, bu sezon Avrupa'da üst üste 3. galibiyetini elde etti. Müsabakayla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kazandıkları ve iyi basketbol oynadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Güzel ve keyifli bir mücadele olduğunun altını çizen Sarıca, "Özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda çok keyifli bir oyun sergiledik ve herkesten katkı aldık. Maçın başında savunmada biraz tembeldik ve temassız oynadık, bu da rakibin yüksek yüzdeli atışlar bulmasına neden oldu. Ancak ikinci periyottan itibaren savunmada, ribaundlarda iyiydik ve hızlı hücumlarımız çok akıcıydı, geçiş hücumlarımız da oldukça etkileyiciydi. Oyunun kontrolünü elimize aldık ve kazanmayı bildik. Şimdi cumartesi günü ligde oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Ardından kalan iki Şampiyonlar Ligi maçımız var. Tüm takımımı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ufuk Sarıca, Basketbol, Karşıyaka, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 11:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.