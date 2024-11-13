Karşıyaka Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Spor

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunan ekibi Kolossos H Hotels'i 95-79 mağlup ederek bu sezon Avrupa'da üst üste 3. galibiyetini elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka, 4. haftada Yunan ekibi Kolossos H Hotels ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada yeşil-kırmızılılar 95-79 galip geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi, bu sezon Avrupa'da üst üste 3. galibiyetini elde etti. Müsabakayla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kazandıkları ve iyi basketbol oynadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Güzel ve keyifli bir mücadele olduğunun altını çizen Sarıca, "Özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda çok keyifli bir oyun sergiledik ve herkesten katkı aldık. Maçın başında savunmada biraz tembeldik ve temassız oynadık, bu da rakibin yüksek yüzdeli atışlar bulmasına neden oldu. Ancak ikinci periyottan itibaren savunmada, ribaundlarda iyiydik ve hızlı hücumlarımız çok akıcıydı, geçiş hücumlarımız da oldukça etkileyiciydi. Oyunun kontrolünü elimize aldık ve kazanmayı bildik. Şimdi cumartesi günü ligde oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Ardından kalan iki Şampiyonlar Ligi maçımız var. Tüm takımımı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR