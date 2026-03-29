Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan Golsüz Beraberlik

29.03.2026 21:59
3. Lig'de Karşıyaka ve Eskişehirspor, Alsancak'ta golsüz berabere kalarak galibiyet serilerini sonlandırdı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yücel Büyük, Hüseyin Can, Şükrü Mert

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Hıdır, Ensar, Selim (Dk. 84 Samet), Alpay, Murat (Dk. 61 Yasin), Erhan (Dk. 84 Adem), Berat (Dk. 84 Doğanay), Mücahit (Dk. 70 Hüseyin), Ömer Faruk

ESKİŞEHİRSPOR: Bora - Recep, Murat, Talha, Arda, Ozan İsmail, Tayfun, Kaan (Dk. 65 Mustafa), Akın, İsmail, Christopher Jakob (Dk. 71 Batuhan)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Ozan İsmail, Dk. 57 Hakan Şapçı (Teknik direktör) (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ensar, Hüseyin (Karşıyaka), Ozan İsmail, Bora (Eskişehirspor)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka ile Eskişehirspor'un Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki randevusu golsüz sona erdi: 0-0. Dolu tribünler önünde yenişemeyen iki ekipten Karşıyaka'nın 6, Eskişehirspor'un 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla Kaf-Kaf, 60 puanla üçüncü sıradaki, Eskişehirspor ise 64 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, rakiplerinin takıldığı haftada puanını 72 yapan lider Kütahyaspor bitime 3 maç kala şampiyonluğa çok yaklaştı. Kütahyaspor haftaya deplasmanda Eskişehirspor'a deplasmanda yenilmezse şampiyonluğunu ilan edecek.

21'inci dakikada Karşıyakalı Ömer Faruk'un yakın mesafeden kafa şutunu kaleci Bora müthiş çıkardı.

37'nci dakikada Karşıyakalı Murat'ın sert şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

48'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Karşıyakalı Berat'a sert bir faul yapan Eskişehirsporlu Ozan İsmail ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç golsüz sonuçlandı.

BARIŞ İÇİN BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURDULAR

Karşıyaka ve Eskişehirspor taraftarları maç öncesi örnek bir Fair-Play tablosuna imza attı. Maç öncesi Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerinin yazılı olduğu iki kulübün logosunu taşıyan pankartla sahaya inen iki takım taraftarları barışı sembolize eden beyaz güvercinler uçurdu. Ev sahibi Karşıyaka taraftarları bu esnada, 'Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin' diye tezahürat yaparak savaşlara tepki gösterip barış mesajları verdi. İki kulüp maç öncesi yapay zekayla hazırlanan ortak video paylaştı. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı da maç öncesi uzun uzun sohbet etti. Eskişehirspor taraftarlarının bir kısmının dışarıda kalmasına iki takım tribünleri birlikte tepki gösterdi. Karşıyakalılar, ilk yarıda şiddetli yağış nedeniyle konuk taraftarların kendi tribünlerine alınmasını da istedi. Eskişehirliler dışarıda kalan arkadaşları nedeniyle tepki gösterip ilk yarı sonunda misafir tribünden çıktı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı da ikinci yarıda kırmızı kart gördü. Mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski golcü Tanju Çolak da izledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan Golsüz Beraberlik - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
Daha 17 yaşında: “Baba“ yalanı Suriyeli genci kurtaramadı Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Katar’dan İran’a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini... Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
21:43
Mimovic’e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü
Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
SON DAKİKA: Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan Golsüz Beraberlik - Son Dakika
