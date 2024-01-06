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Karşıyaka ve Göztepe Kadınlar Voleybol Derbisinde Karşı Karşıya - Son Dakika
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Karşıyaka ve Göztepe Kadınlar Voleybol Derbisinde Karşı Karşıya

İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. Biletler 50 TL'den satışa çıktı ve öğrenciler maçı ücretsiz izleyebilecek. Göztepe taraftarları ise salona alınmayacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Karşıyaka ve Göztepe Kadınlar Voleybol Derbisinde Karşı Karşıya
06.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:55
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yer alan İzmir'in ezili rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak saat 16.00'da başlayacak.

Derbinin biletleri 50 TL'den satışa çıktı. Öğrenciler maçı ücretsiz izleyebilecek. Konuk Göztepe taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği salona alınmayacak. Yeşil-kırmızılılar grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 23 puanla 4'üncü sırada, sarı-kırmızılılar ise 11 müsabakada 6 galibiyet ve 18 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Göztepe ev sahibi olduğu randevuyu 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: DHA
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