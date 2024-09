Karşıyaka - Kırşehir FSK: 0-0 Beraberlik

Spor

TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında Karşıyaka, sahasında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Kadir, Ali Sinan (Metin dk. 78), Hakan Barış (Sefa dk. 60), Mert (Erdal dk. 78), Cenk Ahmet, İshak, Enes

Kırşehir FSK: Gökhan, Emre Can, Abbas (Oğuzhan dk. 80), Ömer, Egemen, Can (Caner Çolak dk. 73), Hüseyin Yunus Emre dk. 86), Muzaffer, Furkan, Ahmet Can, Mehmet

Sarı kartlar: Can, Hüseyin Can, Ahmet Can, Gökhan (Kırşehir FSK), Kadir Bakırtaş (Karşıyaka) - İZMİR