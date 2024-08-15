Karşıyaka Voleybol, Kübalı oyuncuları kadrosuna kattı - Son Dakika
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Karşıyaka Voleybol, Kübalı oyuncuları kadrosuna kattı

Karşıyaka Voleybol, Kübalı oyuncuları kadrosuna kattı

Karşıyaka Voleybol, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve smaçör Kenia Carcaces Opn'u transfer etti. Yeni transferlerle Sultanlar Ligi hedefine odaklanan takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

15.08.2024 10:57
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Karşıyaka Voleybol, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ile yine Kübalı olan ve smaçör mevkinde oynayan Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz ve Defne Başyolcu'yu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de iki takviye birden gerçekleştirdi. İzmir ekibi, AEK Athens forması giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve Jakarta BIN'den 38 yaşındaki smaçör Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Liset Herrera Bianco ve Kenia Carcaces'i havaalanında karşıladık. Yeni transferlerimize hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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