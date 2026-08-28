Karşıyaka, Xavier Munford'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Rhode Island Rams'te başlayan, Bakersfield Jam, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Bursaspor, Melbourne Phoenix, Hapoel Tel Aviv, Reyer Venezia, Hapoel Holon formaları giyen geçtiğimiz sezonu ise UNICS Kazan'da tamamlayan Xaiver Munford, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Xavier'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.