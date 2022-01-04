Karşıyaka'ya Can Muhammet ve Mert geliyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını açmak için gün sayan Karşıyaka, ara transferde ilk olarak Çaykur Rizespor'un ilk yarıyı 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'da kiralık geçiren 22 yaşındaki santrforu Can Muhammet Vural ve Ankara Keçiörengücü'nden 24 yaşındaki stoper Mert Özmen'le sözleşme imzalamak üzere. Bu sezon ilk yarıda 2 gol atan 1.88 boyundaki Can Muhammet'i İzmir'e davet eden Kaf-Kaf, Keçiören'de 1'inci Lig'de şans bulamayan Mert'le de anlaştı, kulübüyle sorununu çözmeyi bekliyor.

Karşıyaka, listesindeki Keçiören'den 23 yaşındaki sol kanat Erdem Onur Beytaş ve Şanlıurfaspor'dan 34 yaşındaki ön libero Ferhat Çulcuoğlu'ndan yüksek ücret talep etmeleri nedeniyle vazgeçerken, Çorum FK'dan 22 yaşındaki forvet arkası Kerem Pala'nın transferi de kulüpteki karışıklık yüzünden zora girdi. Sivas Belediyespor'dan Karşıyaka'nın listesindeki golcü Timur Kosovalı, Düzcespor'la, yine Şanlıurfaspor'dan ayrılıp adı eski kulübü Kaf-Kaf'la anılan Can Erdem ise Kahramanmaraşspor'la anlaştı.