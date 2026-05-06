Karşıyaka'ya Folkart Desteği - Son Dakika
06.05.2026 11:53
Karşıyaka, Folkart Ailesi'nden 18 milyon TL destek aldı. Kümede kalma mücadelesinde moral buldu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 52 yıldır küme düşmeyen İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya Sancak Ailesi'nin büyük desteği devam ediyor. Sezona ana sponsor bulamadan başlayan yeşil-kırmızılıların en zor anında önceki yıllarda olduğu gibi yardımına koşan Mesut Sancak ve Folkart Yapı'nın kulübe 20 gün içindeki mali desteğinin 18 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesi kümede kalma yarışında hayati dönemeçte olan Kaf-Kaf'a Folkart'ın yerli oyuncular, teknik ekip ve kulüp personelinin maaş ödemeleri konusunda destek verdiği açıklandı. Mesut Sancak, takımın kümede kalması halinde 100 bin dolar prim de açıklamıştı. Karşıyaka Spor Kulübü'nden Mesut Sancak ve Folkart'a teşekkür mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Yine, Yeniden Folkart… Türk oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp emekçilerimizin maaş ödemeleri konusunda; böylesine zor bir dönemde koşulsuz yanımızda olan Mesut Sancak ve Folkart Ailesi, bir kez daha Karşıyaka'ya yürekten destek vermiştir. Bu hafta Süper Lig'de kalmamız halinde vadettikleri 100 bin dolar prim hariç, 20 günde Folkart'ın desteği 18 Milyon TL'ye ulaştı. Hiçbir şart öne sürmeden, yalnızca bu armaya ve bu camiaya olan inançlarıyla verdikleri bu gönülden destek; sadece maddi değil, aynı zamanda büyük bir moral ve güven kaynağıdır. Karşıyaka'ya inandıkları için Mesut Sancak ve Folkart Ailesi'ne sonsuz teşekkür ederiz. Tüm taraftarlarımızın ve Karşıyakamızın güçlü moral desteği ile sonuna kadar savaşmayı bırakmayacağız. Her şey Karşıyaka için"

Kaynak: DHA

