Üye Girişi
Karşıyaka'ya Karabük uyarısı - Son Dakika

Karşıyaka'ya Karabük uyarısı

11.02.2022 11:43
Karşıyaka'ya Karabük uyarısı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde 1 puanı bulunan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, rehavet uyarısı yaptı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde 1 puanı bulunan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, rehavet uyarısı yaptı. Karabükspor gibi takımların her sene bir rakibinin canını yaktığını dile getiren teknik patron Güraçar, "İlk yarıda lider Esenler Erokspor, Karabükspor'u zorla 2-1 yenebilmiş. Rakibimiz, İçel İdmanyurdu maçını 1-0 kaybetmiş. Çok dikkatli olunması gereken bir maç" mesajı verdi.

Kardemir Karabükspor'un gol yemedikçe dirençli bir takım olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Sahada son derece ciddi olmalıyız. Disiplini elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek. Metin'in yokluğunda Denis'in savunmada görev alması bekleniyor. Öte yandan kadro dışı kalan Sefer'in affedildiği yeşil-kırmızılılarda Alperen'e de af çıktığı ve genç oyuncunun takımla antrenmanlara başladığı bildirildi.


- İzmir
YORUMLAR
500

Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Karabük uyarısı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya Karabük uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement