Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın saat 13.00'te Denizli Basket'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde yarın Denizli Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde Karşıyaka, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip Denizli Basket ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek iç sahadaki 5. maçında dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise Karşıyaka'yı yenerek üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.