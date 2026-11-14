Karşıyaka, yarın İzmir derbisinde Bucaspor 1928'in konuğu olacak - Son Dakika
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Karşıyaka, yarın İzmir derbisinde Bucaspor 1928'in konuğu olacak

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Karşıyaka, yarın İzmir derbisinde Bucaspor 1928\'in konuğu olacak
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Bucaspor 1928, yarın Yeni Buca Stadı'nda Karşıyaka'yı ağırlayacağı İzmir derbisinde 8 puanla düşme hattında bulunuyor. Son 7 maçta 6 galibiyet alan konuk Karşıyaka ise 21 puanla play-off potasında yer alıyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta farklı hedefler peşindeki Karşıyaka ile Bucaspor 1928 yarın İzmir derbisinde rakip olacak. Yeni Buca Stadı'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Derbi için konuk yeşil-kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler 250 TL'den satılıyor. Karşıyakalılar deplasmana bireysel ulaşım gerçekleştirilemeyecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Osman Bey Parkı'ndan hareket edecek otobüslerle toplu halde stadyuma ulaşım sağlayacak.

Ligde sezona kötü başlayan Kaf-Kaf son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına ortak oldu. Karşıyaka son olarak hafta içi çarşamba günü lider Gemlik Sümerbey'i geriden gelip uzatma dakikalarında 2-1 yenerek koltuktan etti. Yeşil-kırmızılı ekip, 12'nci haftaya 21 puanla liderliği devralan Eskişehirspor'un 3 puan gerisinde play-off potasında başladı. Karşıyaka zirve yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Gemlik Sümerbey ile Bigaspor, Balıkesirspor ile Eskişehir Anadolu'nun birbirleriyle oynayacakları haftada kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. FIFA'dan borçları nedeniyle aldığı transfer yasağının ardından kadrosunu takviye edemeyerek altyapısından oyuncularıyla sahaya çıkan Bucaspor 1928, 8 puanla düşme hattında bulunuyor. Buca ekibi son 4 maçtır galip gelemedi.

Kaynak: DHA
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