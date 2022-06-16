Karşıyaka yasak için bekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka yasak için bekleyecek

16.06.2022 12:01
Karşıyaka yasak için bekleyecek

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak açan Karşıyaka, yaz döneminde yasağı tamamen kaldırmak için aceleci davranmayacak.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak açan Karşıyaka, yaz döneminde yasağı tamamen kaldırmak için aceleci davranmayacak. Eski futbolcu ve teknik adamlara transfer yasağı kapsamına giren 1.2 milyon TL civarında borcu kaldığı açıklanan Kaf-Kaf, yasağı tamamen açmak için transfer döneminin sonlarını bekleyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, takıma yapacağı takviyelerine yasak açıldıktan sonra lig başlamadan lisans çıkaracak. Karşıyaka transferde direkt oynayacak santrfor, orta saha ve kanat arıyor.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyaka, futbolcuların bireysel durumlarını takipte Karşıyaka, futbolcuların bireysel durumlarını takipte Karşıyaka'nın acelesi yok Karşıyaka'nın acelesi yok
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka yasak için bekleyecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka yasak için bekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement