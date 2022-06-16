Karşıyaka yasak için bekleyecek

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak açan Karşıyaka, yaz döneminde yasağı tamamen kaldırmak için aceleci davranmayacak. Eski futbolcu ve teknik adamlara transfer yasağı kapsamına giren 1.2 milyon TL civarında borcu kaldığı açıklanan Kaf-Kaf, yasağı tamamen açmak için transfer döneminin sonlarını bekleyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, takıma yapacağı takviyelerine yasak açıldıktan sonra lig başlamadan lisans çıkaracak. Karşıyaka transferde direkt oynayacak santrfor, orta saha ve kanat arıyor.
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