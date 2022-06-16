Karşıyaka yasak için bekleyecek

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak açan Karşıyaka , yaz döneminde yasağı tamamen kaldırmak için aceleci davranmayacak. Eski futbolcu ve teknik adamlara transfer yasağı kapsamına giren 1.2 milyon TL civarında borcu kaldığı açıklanan Kaf-Kaf, yasağı tamamen açmak için transfer döneminin sonlarını bekleyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, takıma yapacağı takviyelerine yasak açıldıktan sonra lig başlamadan lisans çıkaracak. Karşıyaka transferde direkt oynayacak santrfor, orta saha ve kanat arıyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

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