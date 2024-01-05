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Karşıyaka, Yasin Dülger ve Selim Ilgaz ile anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, Yasin Dülger ve Selim Ilgaz ile anlaştı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transfer döneminde Diyarbekirspor'dan Yasin Dülger ve Iğdır FK'dan Selim Ilgaz ile anlaşma sağladı. Yasin Dülger, sezonun ilk yarısında Diyarbekirspor'da 17 maçta görev yaparak 4 gol attı. Selim Ilgaz ise Iğdır FK'da 14 maçta forma giydi. Karşıyaka, üst liglerden stoper arayışlarını da sürdürüyor.

Karşıyaka, Yasin Dülger ve Selim Ilgaz ile anlaştı
05.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde henüz resmi olarak bir isimle anlaşma sağlayamayan Karşıyaka'nın Diyarbekirspor'dan kanat oyuncusu Yasin Dülger ve Iğdır FK'dan 10 numara Selim Ilgaz'la el sıkıştığı öğrenildi. Kariyerinde Süper Lig'de Kasımpaşa ve 1'inci Lig'de Boluspor dahil birçok kulüpte forma giyen 28 yaşındaki Yasin, sezonun ilk yarısında 2'nci Lig ekibi Diyarbekirspor'da 15'i ilk 11'de 17 karşılaşmada görev yaparak 4 gol attı.

Fransız ekibi Sochaux'ta başladığı kariyerinde Hatayspor'da 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayıp aynı kulüpte Süper Lig'de de forma giyen aynı yaştaki Selim, Manisa FK ve Çorum FK'da da oynadı. Selim Ilgaz bu sezon Iğdır'da 14 maçta görev yaptı. Suskun kaldığı transfere üst liglerden iki önemli futbolcuyla başlamaya hazırlanan Kaf-Kaf, üst liglerden stoper arayışlarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetimin listesinde Bucaspor 1928 ve Altay'dan isimler var.

Kaynak: DHA
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