Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, Gültekin'in kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom ile Bursaspor takımlarında forma giydiği belirtildi.

Gültekin'in 2026-27 sezonunda Karşıyaka'da görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.