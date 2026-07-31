Karşıyaka Yavuz Gültekin'i Transfer Etti
Karşıyaka, Yavuz Gültekin ile 2026-27 sezonu için sözleşme imzaladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, Gültekin'in kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom ile Bursaspor takımlarında forma giydiği belirtildi.
Gültekin'in 2026-27 sezonunda Karşıyaka'da görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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