Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışında - Son Dakika
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Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışında

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi takımı uzun vadeli emanet edecek bir teknik direktör arayışında. İzmir ekibi, tecrübeli teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temaslarını sürdürüyor. Karşıyaka'nın teknik direktör düğümünün yakın bir zamanda çözülmesi bekleniyor.

11.06.2024 14:01
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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi üst liglerde başarılı ve kariyeri olan tecrübeli bir teknik direktöre takımı uzun vadeli emanet etmek isteyen Karşıyaka, iki teknik adam üzerine yoğunlaştı. Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Reşit Akçay'la bir süredir temaslarını sürdüren İzmir ekibi, takımı iki başarılı teknik adamdan birine emanet edecek.

Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör düğümünün 1-2 gün içinde çözülmesi bekleniyor. Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün dümeninde 111 maça çıkan 65 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay, 2017'da Konyaspor'u çalıştırırken finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Akçay, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta hiç yenilgi almadı.

Kariyerinde Tavşanlı Linyitspor'u alt ligden Süper Lig kapısına getirerek çıkış yapan Mustafa Reşit Akçay, Pazarspor ve Ofspor'la 3'üncü Lig'de, Tavşanlı, 1461 Trabzon ve son olarak 2021 yılında Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli teknik adam geçen sezon başında anlaştığı Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olan Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle maça çıkmadan ayrıldı.

İzmirli 51 yaşındaki teknik adam Hüseyin Eroğlu ise Altınordu'yla 10 yıl boyunca eşi görülmemiş bir başarı hikayesinin mimarı oldu. Seyit Mehmet Özkan yönetiminde 2012'de dümenine geçtiği İzmir temsilcisini 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e taşıyıp yıllarca yabancı transfersiz kümede tutan Eroğlu, takımıyla 2021'de Süper Lig'e yükselmek için Play-Off finali oynadı. Eroğlu, geçen yıl da Samsunspor'u yıllar sonra Süper Lig'e çıkardı.

GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

Karşıyaka'da 1 Haziran'daki olağan kongrede seçilen İlker Ergüllü başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Mustafa Karabağlı'nın yine 2'nci başkan olduğu kulüpte Gökhan Şensan futbol şube başkanı, yönetim dışından Tamer Ustaoğlu basketbol şube başkanı, Onur Güner voleybol şube başkanı olarak görev alacak.

Kaynak: DHA

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