Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı

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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı
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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar bu süreçte ligde ve kupada mağlubiyet yaşamadı, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamayınca deneyimli teknik adamla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Yeni teknik direktörüyle çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, Uysal yönetiminde hem ligde hem de kupada henüz mağlubiyet yaşamadı.

Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Kepezspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Karşıyaka, ardından kupada 1923 Afyonspor'u yenerek bir üst tura yükseldi. Ligdeki çıkışını Eskişehir Anadolu karşısında aldığı galibiyetle sürdüren İzmir temsilcisi, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk oldu. Zorlu deplasmanda golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılar, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Böylece Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu.

"-10 puan geriden geliyoruz"

TFF 3. Lig 2. Grup'taki 7. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Zafer Uysal zorlu karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını aktaran Uysal, "Her sezon Play-Off hattında yer alan ve kadrosunu koruyarak güçlenmeye devam eden bir rakibe karşı kazanmak isterdik. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, ikinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve sahadan bir puanla ayrıldık. Saha şartlarına rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum.

-10 puan geriden geldiğimiz bu süreçte bir puan bizi tatmin etmese de sahadaki mücadelemiz son derece değerliydi. Tek eksiğimiz goldü. Her gün oyunumuzun üzerine koyarak gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmada iyi mücadele ederek kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
Ayvalıkgücü BelediyesporKarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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