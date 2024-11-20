Karşıyaka, Zirve Yarışında Zorlu Döneme Girdi

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Karşıyaka, ilk yarının son 4 maçında üst üste dişli rakiplerle karşı karşıya gelecek. Grupta lider Bursaspor'un 4 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 25 puanlı Karşıyaka, pazar günü evinde 17 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak. Gelecek hafta 21 puanlı 3'üncü sıradaki Silifke Belediyespor'un konuğu olacak yeşil-kırmızılılar, bir sonraki hafta 16 puanlı 7'nci sırada yer alan Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak.

Kaf-Kaf, zorlu serisinin ve ilk devrenin son sınavında ise Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini dile getiren Futbol Şube Yöneticisi Ayhan Gültekin, "Bu periyotta puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Zoru başarmak için göreve geldik. Başka çaremiz yok. Bu kupayı istiyorsak son 4 haftayı kayıpsız geçmeliyiz. İstikrarlı gidişimizi sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi deplasmanında 30'uncu dakikada direkt kırmızı kart gören Hakan Barış'a verilecek ceza ile ilgili yönetim toplantı yapacak.