Karşıyaka Zorlu Maç İçin Hazırlanıyor
09.03.2026 12:11
Karşıyaka, Ayvalıkgücü ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. İki takımın hedefleri büyük.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor'u deplasmanda yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka bu hafta en zorlu sınavlarından birine çıkacak. Grupta 53 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 13 maçın 12'sini kazanan 52 puanlı takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u cumartesi günü Alsancak Stadı'nda ağırlayacak. Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarlı grafiğini sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor ligde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı. Geçen sezon son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off finalinde de hüsran yaşamıştı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, Uşakspor deplasmanında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirterek, "Cumartesi günü Ayvalıkgücü ile oynayacağız. Daha iyi bir oyuna ihtiyacımız var. Bu maçtaki performans Ayvalık için yeterli olmayabilir. Ayvalıkgücü oturmuş ve dinamik bir takım, mücadelesi yüksek. Bu yönlerimize çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

