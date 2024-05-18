Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları başladı: Sporcular ayak tenisinde rekabet etti - Son Dakika
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Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları başladı: Sporcular ayak tenisinde rekabet etti

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kartal'da bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Ayak Tenisi Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya rekabet etti. Başkan Gökhan Yüksel de sporcularla beraber ayak tenisi oynayarak coşkularına ortak oldu.

18.05.2024 21:08  Güncelleme: 21:18
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- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Kartal'da sporcular ayak tenisinde rekabet etti

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kartal'da bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya rekabet etti. Başkan Gökhan Yüksel de sporcularla beraber ayak tenisi oynayarak coşkularına ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla Kartal ilçesinde kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs kutlamalarının ilk etabı, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası ile başladı. Atalar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'na çok sayıda genç sporcu katıldı. Sporcuların rekabetine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Alanda sporcuları ziyaret eden Başkan Yüksel, sahada sporcularla beraber ayak tenisi oynadı.

Turnuvaya katılan Kaan Tekin, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için eğlenmek umuduyla turnuvaya katılmak istedik. Şu an için gayet eğleniyoruz, olduğumuz ortam çok güzel. Atatürk'ü Amma Gençlik ve Spor Bayramı için herkese iyi bayramlar diliyorum. Belediyenin sunduğu bu imkanlar karşısında gayet mutlu oldum gerçekten hoşuma gitti" dedi.

Turnuvaya katılan sporculardan Taylan İbiş ise, "Belediyemizin burada güzel bir organizasyonu var. Gökhan Başkanımıza teşekkür ediyorum, güzel bir etkinlik düzenledi burada. Ayak tenisi sevdiğimiz bir dal" diye konuştu.

Kutlamaların devamında 19 Mayıs Pazar günü ise 3x3 Basketbol Turnuvası, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek Tenis Turnuvası'na da ev sahipliği yapacak.

Kutlamalar, yarın saat 19.30'da başlayacak Fener Alayı ile devam edecek. Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı'nda binlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Kartal Meydanı'na yürüyecek. Kartallılar, saat 21.00'de de düzenlenecek Derya Uluğ konseri ile kutlamalara devam edecek.

Kartal\'da 19 Mayıs kutlamaları başladı: Sporcular ayak tenisinde rekabet etti
Kaynak: İHA

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