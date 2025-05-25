Kartal'da Basketbol Heyecanı: Fenerbahçe Beko Finalde - Son Dakika
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Kartal'da Basketbol Heyecanı: Fenerbahçe Beko Finalde

Kartal\'da Basketbol Heyecanı: Fenerbahçe Beko Finalde
25.05.2025 23:04  Güncelleme: 23:08
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Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nda basketbol severler, THY EuroLeague Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için büyük bir ekran karşısında toplandı. Fenerbahçe Beko, finalde Monaco ile mücadele etti. Ayrıca, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye U18 Şampiyonu olan Kartalspor futbolcularını da tebrik etti.

Kartal'da basketbol severler, THY EuroLeague Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için kurulan dev ekrandan yayınlanan mücadeleye yoğun ilgi gösterildi.

Basketbol severler, THY Euroleague Final heyecanını birlikte yaşamak için Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nda bir araya geldi. Final karşılaşmasında Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko'nun mücadelesi, meydanda kurulan dev ekranda yayınlandı. Taraftarlar, temsilcimizin tarihi final mücadelesini birlikte izleyerek bu büyük heyecana ortak oldu. Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk için sahaya çıktığı bu önemli karşılaşmaya birçok sporsever katıldı.

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Türkiye U18 Şampiyonu olan Kartalspor futbolcularına ve yönetimine çiçek takdim ederek futbolcuları ve yönetimi tebrik etti.

"Büyük başarıyı Kartal'a kazandıran genç yürekleri gönülden kutluyorum"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartalspor oyuncuları ve yöneticilerini tebrik ederek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonu oldular. Kulüp başkanını, yönetimini, teknik direktörümüzü, tüm ekibi, taraftarlarımızı ve özellikle de son saniye golüyle, penaltı atışlarıyla bu büyük başarıyı Kartal'a kazandıran genç yürekleri gönülden kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kartal'da Basketbol Heyecanı: Fenerbahçe Beko Finalde - Son Dakika

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